Mercato - OM : Un nouveau front s’ouvre pour Longoria avec Kamara !

Publié le 18 octobre 2021 à 19h10 par A.C.

Boubacar Kamara est en fin de contrat avec l’Olympique de Marseille et Pablo Longoria va devoir trouver une solution, s’il ne veut pas le perdre en juin prochain.

Les routes de Boubacar Kamara et de Franck Kessié devraient se croiser au cours des prochains mois. Le premier est en fin de contrat avec l’Olympique de Marseille et Pablo Longoria devra absolument le prolonger ou le vendre en janvier prochain, afin d’encaisser un minimum d’argent de son départ. La piste la plus chaude concernerait l’AC Milan, qui suit Kamara depuis l’été dernier… afin de remplacer Kessié, notamment suivi par le Paris Saint-Germain ! Le directeur technique milanais Paolo Maldini aurait décidé de prendre les choses en main et serait d’ailleurs déjà en contact avec l’entourage du joueur formé à l’OM.

Milan craint la concurrence de deux clubs de Premier League