Mercato - OM : Un départ colossal déjà programmé pour l'été prochain ?

Publié le 24 octobre 2021 à 7h00 par D.M.

Arsenal aurait inclus une clause dans le contrat de Mattéo Guendouzi afin de le récupérer à la fin de la saison. Mais plusieurs autres facteurs doivent être pris en compte dans ce dossier.

L’OM avait réussi à enregistrer l’arrivée de Mattéo Guendouzi lors du dernier mercato estival, sous la forme d’un prêt avec option d’achat à 11M€. Pablo Longoria pourrait donc s’attacher définitivement les services du milieu de terrain, à la fin de la saison, en offrant cette somme à Arsenal. Mais interrogé sur l’avenir de Guendouzi, Mikel Arteta a jeté le trouble dans ce dossier : « Pour l'instant, il est parti pour la saison. Je pense qu'il passe un très bon moment à Marseille, et cela fait partie du plan que nous avons établi avec lui. Il poursuit son développement et nous prendrons une décision à la fin de l’année. Si Guendouzi a joué son dernier match avec Arsenal ? Je pense que vous ne pouvez pas dire cela d'un joueur qui appartient au club ».

« Il y a une clause qui permet à Arsenal de le récupérer au cas où »