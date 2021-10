Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une grosse recrue à 11M€ déjà programmée pour l’été prochain ?

Publié le 22 octobre 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Actuellement prêté par Arsenal, Mattéo Guendouzi a réalisé un début de saison très convaincant sous le maillot de l’OM. Et son option d’achat devrait logiquement être levée en fin de saison…

L’été dernier, Pablo Longoria a composé avec des moyens limités pour le mercato estival, multipliant les opérations sous la forme de prêt avec option d’achat. C’est ainsi que Mattéo Guendouzi est arrivé en provenance d’Arsenal, lui qui n’entrait plus du tout dans les plans du club londonien pour l’avenir. Un prêt avec une option d’achat fixée à 11M€, et qui devrait faire les affaires de l’OM en fin de saison…

Guendouzi déjà indispensable pour l’OM