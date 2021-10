Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà la piste prioritaire pour remplacer Kylian Mbappé !

Publié le 22 octobre 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Kylian Mbappé semble bien parti pour rejoindre le Real Madrid. Et le Qatar a déjà ciblé sa grande priorité pour lui succéder…

Ce n’est plus un secret pour personne, Kylian Mbappé devrait quitter le PSG libre au terme de son contrat en juin prochain comme il l’a d’ailleurs récemment laissé entendre dans les colonnes de L’Equipe : « Ce qui peut me faire rester au PSG ? On en est loin, puisque je voulais partir cet été. Je ne vais pas faire l'hypocrite et venir jeter une bouteille à la mer, du genre : "Oh, je ne sais pas." Cet été, mon ambition était claire, je voulais partir et mettre le club dans les meilleures conditions pour assurer mon remplacement », a indiqué l’attaquant du PSG. Mais qui est le grand favori pour le remplacer ?

Le PSG force pour Haaland

Le10sport.com vous avait révélé en exclusivité le 25 août dernier que le PSG songeait à Robert Lewandowski et Erling Haaland pour l’été 2022 afin d’assurer la succession de Kylian Mbappé. Le quotidien espagnol AS a confirmé cette tendance jeudi, indiquant que le Qatar rêverait d’associer Haaland à Lionel Messi et Neymar sur le front de l’attaque du PSG la saison prochaine. Reste à savoir si le club francilien trouvera un accord avec le Borussia Dortmund…