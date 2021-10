Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte est entrouverte à Liverpool pour Mohamed Salah !

Publié le 21 octobre 2021 à 17h30 par Th.B. mis à jour le 21 octobre 2021 à 17h31

Membre indéboulonnable de Liverpool, Mohamed Salah ferait de l’oeil au PSG qui préparerait la succession de Kylian Mbappé. Et chez les Reds, un départ de Salah ne serait pas totalement écarté, mais il faudrait que deux conditions soient réunies.

Kylian Mbappé, Paul Pogba, Mohamed Salah, Aurélien Tchouméni… Le prochain mercato estival pourrait bien s’annoncer tout aussi explosif que le dernier. Fidèle à ses habitudes, le PSG est lié aux plus grands noms du football européen et garderait un oeil sur les dossiers Paul Pogba et Aurélien Tchouaméni respectivement sous contrat avec Manchester United et l’AS Monaco jusqu’en juin 2022 et 2024. En outre, et alors que l’avenir de Kylian Mbappé demeure toujours aussi flou, le champion du monde entrant dans les derniers mois de son contrat qui expirera au mois de juin, les décideurs du PSG se pencheraient sur la question de sa succession. Le 25 août dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité que Erling Braut Haaland était la priorité du Paris Saint-Germain si Kylian Mbappé quittait le PSG à l’issue de son contrat et que Robert Lewandowski était l’option d’urgence en cas de départ de dernière minutes de son attaquant à l’intersaison. Cependant, les buteurs du Borussia Dortmund et du Bayern Munich ne sont pas les uniques pistes du PSG. Ces derniers temps, il est question d’un intérêt du PSG pour Mohamed Salah. De son côté, l’Égyptien voit son contrat à Liverpool se diriger vers la fin (juin 2023). En public, son entraîneur Jürgen Klopp la joue sobre en assurant qu’il ne savait pas si les récentes performances remarquées de Mohamed Salah inciteraient le joueur à se mettre d’accord avec Liverpool pour remédier à cette situation. « Je ne sais pas, nous verrons » . En coulisse, la chanson serait bien différente.

Un salaire bien moins pharaonique qu’il en est question dans la presse

C’est en effet ce que le journaliste Wayne Veysey a confié ces dernières heures en s’appuyant sur ses informations récoltées auprès d’une source interne à Liverpool. L’entraîneur des Reds implorerait ses dirigeants à s’aligner sur les demandes salariales de Salah, refusant de voir son attaquant vedette quitter le club de la Mersey pour des raisons contractuelles. The Daily Mirror a récemment fait savoir que l’agent de Salah, Ramy Abbas Issa se serait rendu à Liverpool dans l’optique de s’entretenir avec les dirigeants des Reds au sujet du potentiel futur contrat de Mohamed Salah. La question financière est centrale à cette opération et il a été question d’un salaire hebdomadaire de 593 000€ pour qu’un accord soit trouvé. Cependant, selon The Liverpool ECHO , de tels chiffres seraient bien loin de la réalité des discussions et des exigences du clan Salah. Les négociations se poursuivraient entre les différentes parties.

Salah sur le départ si un successeur est trouvé et s’il demande un bon de sortie