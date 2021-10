Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tient une piste en or pour Kamara !

Publié le 24 octobre 2021 à 21h00 par A.C.

Au sein de l’Olympique de Marseille on semble de plus en plus enclin à sacrifier Boubacar Kamara, dont le contrat se termine en juin prochain.

Pablo Longoria se retrouve dans une bien mauvaise position. Le président de l’Olympique de Marseille souhaiterait prolonger Boubacar Kamara, afin de peut-être le vendre au meilleur prix l’été prochain, mais ce dernier ne semble pas vraiment prêt à prolonger. Ainsi, en Italie on assure que Kamara devrait être sacrifié par l’OM dès le prochain mercato hivernal ! Cela enlèverait à Jorge Sampaoli un cadre de son effectif, mais permettrait tout de même à Longoria de tirer un minimum d’argent de son départ.

Kamara, la priorité de l’AC Milan