Mercato - OM : Nouveau rebondissement pour Boubacar Kamara !

Publié le 24 octobre 2021 à 11h00 par A.C.

Enfin de contrat avec l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara semble avoir la cote à l’étranger.

Ou jouera Boubacar Kamara la saison prochaine ? Avec sa situation contractuelle, Pablo Longoria semblait vouloir le vendre lors du dernier mercato estival, mais le principal concerné a refusé toutes les offres, préférant rester à l’Olympique de Marseille. Désormais, soit Longoria trouve une solution pour le prolonger, soit Kamara sera vendu au cours du mercato hivernal pour assurer un minimum d’argent à l’OM. La piste la plus chaude pourrait le mener vers l’AC Milan, où Paolo Maldini semble avoir pris ce dossier en main.

Pobega plutôt que Kamara ?