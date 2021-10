Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Boubacar Kamara pourrait rendre un grand service à Leonardo !

Publié le 23 octobre 2021 à 16h30 par La rédaction

Cherchant à renforcer l’effectif du PSG tout en dépensant le moins possible, Leonardo serait à l’affût de la moindre bonne affaire sur le mercato. Le directeur sportif parisien aurait donc placé sur sa liste le nom de Frank Kessié, en fin de contrat en juin prochain avec le Milan AC. Et un joueur de l’OM pourrait faciliter l’arrivée de l’Ivoirien dans le club de la capitale. Il s'agirait de Boubacar Kamara.

Après avoir réalisé un très grand mercato l’été dernier, avec les arrivées libres de Lionel Messi, Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, Leonardo serait toujours à l’affût des bonnes affaires sur le marché des transferts. Le directeur sportif PSG voudrait continuer à renforcer au mieux l’effectif parisien tout en dépensant le moins possible. De ce fait, le Brésilien aurait déjà repéré quelques joueurs qui rentreraient dans ces critères. Ainsi, Frank Kessié serait sur les tablettes du club de la capitale. L’Ivoirien est en fin de contrat en juin prochain avec le Milan AC et pour le moment, aucun accord n’a été trouvé autour d’une éventuelle prolongation. Si les Rossoneri ont toujours l’espoir de voir le milieu de terrain étendre son engagement, ils ne compteraient pas attendre éternellement.

Une réponse attendue avant janvier pour l’avenir de Kessié

En effet, selon les informations du journaliste de Sportitalia , Rudy Galetti, le Milan AC aurait fixé une date butoir pour Frank Kessié. En effet, les dirigeants milanais attendraient une réponse du joueur de 24 ans avant le mois de janvier. Passé ce délai, les Rossoneri pourraient abandonner le projet de prolongation de Frank Kessié pour se focaliser sur sa succession. Le Milan AC aurait d’ailleurs tout prévu à ce sujet et pourrait aller piocher en Ligue 1.

Kamara dans les petits papiers du Milan AC pour remplacer Kessié

Toujours selon les informations de Rudy Galetti, le Milan AC aurait les idées claires pour la succession de Frank Kessié. En effet, le pensionnaire de Serie A suivrait avec attention la situation de Boubacar Kamara. Le milieu défensif, lui aussi, est en fin de contrat en juin prochain avec l’OM. Pour le moment, toujours aucun accord n’a été trouvé entre le joueur de 21 ans et le club phocéen autour d’une extension d’engagement. Le Milan AC aurait donc fixé sa grande priorité sur Boubacar Kamara en cas de départ de Frank Kessié. Les dirigeants milanais auraient d’ailleurs tout prévu, puisqu’ils voudraient s’attacher les services de l’international Espoir tricolore lorsqu’il sera libre de tout contrat. Boubacar Kamara pourrait donc rendre un immense service à Leonardo et au PSG en rejoignant le Milan AC l’été prochain pour remplacer Frank Kessié. Affaire à suivre.