Mercato - PSG : Messi, Neymar... Coup de tonnerre pour la succession de Mbappé ?

Publié le 24 octobre 2021 à 18h30 par D.M.

Avec Lionel Messi et Neymar, le PSG est suffisamment armé et pourrait se passer d'un successeur à Kylian Mbappé lors du prochain mercato estival si l'on en croit le journaliste italien spécialiste des transferts Gianluca Di Marzio.

« Qu’est ce qui pourrait me faire rester au PSG ? On en est loin, puisque je voulais partir cet été. Je ne vais pas faire l’hypocrite et venir jeter une bouteille à la mer, du genre : « Oh, je ne sais pas. » ». Lors d’un entretien accordé à L’Equipe au début du mois d’octobre, Kylian Mbappé annonçait la couleur pour son avenir. Désireux de rejoindre le Real Madrid lors du dernier mercato estival, l’international français ne ferme pas la porte à un départ à la fin de la saison, une fois que son contrat avec le PSG aura expiré. Même si Leonardo espère encore prolonger son bail, l’affaire semble bien mal engagée. Le directeur sportif parisien pourrait donc n’avoir d’autre choix que de chercher son remplaçant sur le marché. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité dès le 25 août dernier, la priorité du PSG se nomme Erling Haaland. Le joueur du Borussia Dortmund pourrait quitter son club pour seulement 75M€ lors de l’été 2022, et le club de la capitale ne veut pas laisser passer cette chance. Les noms de Robert Lewandowski (Bayern Munich), Victor Osimhen (Napoli), Dusan Vlahovic (Fiorentina) ou encore Mohamed Salah (Liverpool) sont aussi évoqués. Mais le PSG pourrait bien se passer d’un attaquant et se concentrer sur d’autres pistes.

« Le PSG a Messi et Neymar, c’est suffisant »

Interrogé spécifiquement sur la piste Mohamed Salah, Gianluca Di Marzio a indiqué que le PSG pourrait prendre la décision de recruter un milieu de terrain et un défenseur central, plutôt qu’un attaquant capable de succéder à Kylian Mbappé. « Le PSG a Messi et Neymar. Avec Mbappe, ils sont trop nombreux maintenant. Je ne pense pas, car Salah est un joueur similaire à Neymar. Il n'a pas les mêmes caractéristiques que Mbappé. Le PSG fait ressembler les joueurs à des personnages. Ils ne pensent aux tactiques logiques. Ils ont besoin de défenseurs et de milieux de terrain. Ils n’ont pas besoin d'un autre attaquant. La situation la plus difficile pour l'entraîneur est de trouver une équipe » a confié le journaliste italien spécialiste des transferts dans un entretien accordé à Wettfreunde.

