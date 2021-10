Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman lâché par le vestiaire ? La réponse de Piqué !

Publié le 24 octobre 2021 à 14h00 par A.C.

Gerard Piqué s’est exprimé au sujet de la situation de Ronald Koeman, très critiqué du côté du FC Barcelone.

Ronald Koeman semble être sur la corde raide. Si un départ imminent semble s’être quelque peu éloigné, le coach du FC Barcelone semble toujours être dans une position fragile. La moindre déconvenue, le moindre échec pourraient bien lui retomber dessus, même si certains assurent que Joan Laporta n’aurait pas l’argent suffisant pour le licencier. Plusieurs noms sont évoqués pour le remplacer, comme Xavi, mais également ceux d’Andrea Pirlo ou encore d’Antonio Conte.

« En 17 ans de carrière, je n'ai jamais été dans un vestiaire qui ne voulait pas de l'entraîneur »