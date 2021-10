Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman fait une grande annonce sur sa situation !

Publié le 23 octobre 2021 à 17h30 par Dan Marciano

Présent en conférence de presse ce samedi, Ronald Koeman n'a pas échappé aux interrogations sur son avenir, alors que son équipe défiera le Real Madrid ce dimanche.

Le FC Barcelone retrouve des couleurs. Après un début de saison décevant, le club catalan a retrouvé le goût de la victoire en remportant son match de championnat face au FC Valence dimanche dernier (3-1), puis sa rencontre de Ligue des champions face au Dynamo Kiev (1-0). Tout n’a pas été parfait, mais Ronald Koeman s’en contentera. Il faut dire que depuis le début de la saison, le technicien néerlandais est au cœur de l’actualité en raison notamment des résultats décevants de son équipe. Des mauvais matches qui fragilisent sa position. Alors que son contrat expire à la fin de la saison, Ronald Koeman était proche de la sortie, mais à la grande surprise des journalistes, Joan Laporta a décidé de le conforter et de continuer à lui faire confiance. « Ronald Koeman continuera d'être l'entraîneur du Barça, quel que soit le résultat face à l'Atlético. Nous comprenons qu'il mérite une marge de confiance pour de nombreuses raisons, c'est un Barcelonais, une référence dans le monde barcelonais. Il continuera et mérite une marge de confiance. .J'ai parlé avec lui, j'ai tiré mes conclusions. C'est une référence pour Barcelone, il a assumé un moment difficile au Barça. Il aurait pu avoir des moments de découragement mais il a retrouvé ses esprits et maintenant que les blessés vont se remettre, il mérite cette marge de confiance » avait annoncé le président du FC Barcelone le 2 octobre dernier.

« Pour moi, les choses sont claires »