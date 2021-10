Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce qu’a compris Koeman au sujet de son avenir…

Publié le 21 octobre 2021 à 0h30 par La rédaction

Ronald Koeman a livré quelques commentaires au sujet de son avenir sur le banc de touche du FC Barcelone. Décryptage.

Ronaldo Koeman s’est exprimé sur son avenir après la victoire contre le FC Valence, lui dont on annonce régulièrement le départ du banc de touche du FC Barcelone : « J'ai deux jours de paix et de tranquillité et je vais en profiter. Le match contre le Dinamo est très important. Nous devons continuer avec cette attitude et cette énergie pour surprendre les adversaires ». Puis deux jours plus tard : « La tranquillité à propos de mon avenir ? J’ai dit cela parce que c'est la vérité. On n'est jamais tranquille en tant que coach car tout dépend des résultats. Et nous sommes dans un pays où les choses sont encore plus exagérées. »

Koeman sait que Laporta veut éviter son licenciement