Mercato - PSG : Cette surprenante sortie sur l'avenir de Kessié !

Publié le 20 octobre 2021 à 23h45 par A.C.

Ancien directeur sportif de l’AC Milan, Massimiliano Mirabelli s’est exprimé au sujet de la situation de Franck Kessié, milieu de terrain suivi de près par le Paris Saint-Germain.

Quelques mois seulement après avoir pris Gianluigi Donnarumma, au Paris Saint-Germain on préparerait déjà un nouveau coup pour l’AC Milan. La presse italienne assure depuis plusieurs semaines déjà que Leonardo serait en contact avec l’entourage de Franck Kessié, dont le contrat se termine en juin prochain et qui semble plus proche d’un départ que d’une prolongation. Il réclamerait en effet entre 8 et 10M€, une somme inatteignable pour Milan, mais tout à fait abordable pour un club comme le PSG. D’autres clubs semblent toutefois être sur le coup, notamment Liverpool et Manchester United.

« Je vois Kessié devenir capitaine de l’AC Milan ! »