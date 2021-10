Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte s’ouvre pour ce protégé de Thomas Tuchel !

Publié le 20 octobre 2021 à 23h15 par Th.B.

Désireux d’attirer un nouveau défenseur central au PSG, Leonardo pourrait avoir une belle opportunité avec Antonio Rüdiger qui n’aurait toujours pas reçu l’offre escomptée de la part de Chelsea.

Directeur sportif du PSG, Leonardo ne serait pas convaincu par l’actuel effectif à disposition de Mauricio Pochettino dans le secteur défensif. Et ce, malgré la venue de Sergio Ramos cet été pour renforcer la charnière centrale du PSG. Et à l’instar de la dernière session des transferts, le dirigeant parisien devrait garder un oeil attentif sur le marché des agents libres. Sous contrat jusqu’en juin 2022 à Chelsea, Antonio Rüdiger figurerait dans les petits papiers du PSG et répondrait aux critères de sélection de la direction.

Pas de nouvelle offre de prolongation de Chelsea pour Rüdiger