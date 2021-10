Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça se corse pour cette priorité de Sampaoli !

Publié le 24 octobre 2021 à 23h45 par A.C.

Très peu utilisé à l’Inter depuis le début de la saison, Alexis Sanchez pourrait rebondir à l’Olympique de Marseille cet hiver.

Alors qu’il avait réussi à se faire une place de choix dans le dispositif d’Antonio Conte la saison dernière, avec un Scudetto à la clé, Alexis Sanchez a vu sa situation changer avec l’arrivée de Simone Inzaghi. Il ne joue en effet que très peu, n’ayant cumulé que 85 minutes depuis le début de la saison. Ainsi, la presse italienne assure qu’il devrait être vendu cet hiver, avec l’Inter qui serait plus qu’heureuse de se débarrasser d’un salaire de 7M€ par an. Une situation qui n’a pas échappé à Jorge Sampaoli, qui connait bien Sanchez pour l’avoir eu sous ses ordres par le passé et qui voudrait l’attirer à l’Olympique de Marseille.

Everton fait irruption dans la course à Alexis Sanchez