Mercato - Barcelone : Excellente nouvelle pour Laporta avec Sterling !

Publié le 24 octobre 2021 à 23h00 par D.M.

Selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio, Raheem Sterling ne devrait pas faire son retour à Liverpool. Une bonne nouvelle pour le FC Barcelone, qui suit sa situation.

Joan Laporta perdrait patience avec Ousmane Dembélé. Désireux de rester au FC Barcelone, l’international français n’aurait, pourtant, toujours pas répondu à l’offre de prolongation transmise par ses dirigeants. Alors que son contrat expire à la fin de la saison, Dembélé pourrait être vendu en janvier prochain, ce qui permettra au FC Barcelone de récolter des liquidités. En cas de départ, le club catalan pourrait tenter d’obtenir le prêt de Raheem Sterling, qui traverse une passe difficile à Manchester City.

Un retour de Sterling à Liverpool ? Peu probable