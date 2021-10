Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça bouge pour Alexis Sanchez !

Publié le 13 octobre 2021 à 0h00 par A.C.

Jorge Sampaoli souhaite un attaquant supplémentaire à l’Olympique de Marseille et ça pourrait bien être Alexis Sanchez.

Seulement quelques mois après un joli Scudetto remporté avec l’Inter, qui a mis à l’hégémonie de la Juventus en Serie A, Alexis Sanchez est devenu persona non grata à Milan. L’attaquant n’a joué que 70 petites minutes depuis le début de la saison et Simone Inzaghi ne semble clairement pas compter sur lui. Ça tombe bien, Jorge Sampaoli serait prêt à l’accueillir les bras ouverts à l’Olympique de Marseille, puisque selon L’Équipe il réclamerait l’arrivée d’un attaquant supplémentaire cet hiver. Les espoirs de l’OM ont toutefois été douché par Giuseppe Marotta, qui a récemment déclaré : « Nous allons continuer avec lui, à moins qu'il ne pense autrement ».

Inzaghi a donné son aval pour la vente d’Alexis Sanchez