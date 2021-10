Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme mise au point du clan Kessié sur son avenir !

Publié le 12 octobre 2021 à 21h45 par D.M.

La presse italienne a annoncé, ce mardi, que l'entourage de Franck Kessié avait proposé ses services à l'Inter. Une information démentie par son agent.

A en croire la presse italienne, le PSG souhaiterait renforcer son milieu de terrain. Et pour densifier ce secteur, le club parisien penserait à Franck Kessié, sous contrat jusqu’en juin prochain avec le Milan AC et qui ne semble pas enclin à prolonger son bail. Selon Mundo Deportivo , le FC Barcelone et Liverpool seraient également dans le coup. Malgré l’intérêt de ces équipes, l’entourage de Kessié aurait proposé ses services à l’Inter selon les informations parues dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport.

« Je n'ai jamais parlé à l'Inter »