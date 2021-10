Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une pépite de Sampaoli sur le départ ? La réponse !

Publié le 25 octobre 2021 à 0h45 par La rédaction

Alors qu'il n'a pas encore été utilisé par Jorge Sampaoli avec l'équipe première de l'OM, Franco Tongya pourrait être tenté de quitter Marseille dès le prochain mercato estival. Pour autant, selon l'entraîneur de la réserve olympienne, rien ne serait encore décidé pour l'avenir du crack italien.

Arrivé l'hiver dernier en provenance de la Juventus en échange de Marley Aké, Franco Tongya n'a encore jamais eu l'occasion de montrer ses capacités avec l'équipe première de l'OM. Malgré une formation à la Juve et un passage par toutes les sélections de jeunes avec l'Italie, le potentiel du milieu offensif du 19 ans ne semblerait pas convaincre Jorge Sampaoli. Ce qui n'aurait pas manqué d'alerter plusieurs clubs de Serie B. Cependant, pour Maxence Flachez, entraîneur de la réserve de l'OM, Franco Tongy devrait bien rester à Marseille.

«Si Franco Tongya va terminer la saison avec la réserve ? Pour moi, oui !»