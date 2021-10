Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le retour de Carlo Ancelotti est déjà validé en interne !

Publié le 25 octobre 2021 à 0h30 par D.M.

Directeur des relations institutionnelles du Real Madrid, Emilio Butragueno a salué le travail de Carlo Ancelotti après la victoire de son équipe face au FC Barcelone (1-2).

En Espagne, c’était jour de Clasico. Les deux géants de la Liga, le FC Barcelone et le Real Madrid, avaient rendez-vous au Camp Nou pour s’affronter en championnat. Et cette rencontre a tourné en faveur de la formation de Carlo Ancelotti, qui enfonce un peu plus celle de Ronald Koeman. Le Real Madrid s’est imposé en Catalogne (1-2) grâce à des buts inscrits par David Alaba et Lucas Vazquez. Ce dimanche, le club espagnol est en tête de la Liga et Carlo Ancelotti n’est certainement pas étranger aux bonnes performances de la Casa Blanca .

« Nous sommes contents de Carlo »