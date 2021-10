Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le clan Kroos raconte les incroyables coulisses de sa signature !

Publié le 24 octobre 2021 à 22h30 par A.D.

Après quatre saisons de bons et loyaux services au Bayern, Toni Kroos a fait ses valises et s'est engagé en faveur du Real Madrid à l'été 2014. Interrogé sur le départ de son protégé de Munich, l'agent Volker Struth a raconté toutes les coulisses.

Alors qu'il faisait le plus grand bonheur du Bayern, Toni Kroos a été transféré vers le Real Madrid à l'été 2014. En effet, le club merengue a pu s'offrir les services de l'international allemand grâce à une offre à hauteur de 25M€. Lors d'un entretien accordé à Bild , Volker Struth a expliqué comment Toni Kroos a pu quitter le Bayern, alors qu'il était l'une des pièces maitresses de Pep Guardiola. Et à en croire l'agent du joueur, l'actuel milieu de terrain du Real Madrid a pris le large parce que la direction bavaroise n'a pas souhaité lui offrir le contrat qu'il méritait.

«"Appelle ton agent ! Tu ne gagneras jamais 10 millions ici"»