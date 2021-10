Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a la voie libre pour ce coup à la Donnarumma !

Publié le 24 octobre 2021 à 22h45 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a profité de la fin du contrat de Gianluigi Donnarumma avec le Milan AC pour le recruter librement et gratuitement. Alors que Franck Kessie n'a plus que quelques mois d'engagement avec les Rossoneri, Leonardo pourrait réaliser exactement le même coup, puisque l'Ivoirien ne serait pas du tout parti pour prolonger.

Alors que le coronavirus a provoqué une énorme crise, Leonardo a décidé de multiplier les coups à 0€ lors du dernier mercato estival. En effet, le directeur sportif du PSG a profité des situations contractuelles de Sergio Ramos, Leo Messi, Georginio Wijnaldum et de Gianluigi Donnarumma pour les recruter librement et gratuitement cet été. Et alors que Franck Kessie sera en fin de contrat avec le Milan AC le 30 juin, Leonardo voudrait réitérer le même exploit avec lui en 2022.

Franck Kessie parti pour ne pas prolonger avec le Milan AC ?