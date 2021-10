Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a un gros coup à jouer avec cette piste à 0€ !

Publié le 24 octobre 2021 à 0h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le Milan AC, Franck Kessie aurait alerté le PSG. Et heureusement pour le club de la capitale, l'international ivoirien serait encore loin d'une prolongation avec les Rossoneri.

Après avoir réalisé de très beau coups à 0€ avec Leo Messi, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma et Sergio Ramos, le PSG voudrait réitérer cet exploit avec Franck Kessie à l'été 2022. Alors que le milieu de terrain ivoirien sera en fin de contrat le 30 juin, Leonardo aimerait s'offrir ses services librement et gratuitement. Et heureusement pour le directeur sportif du PSG, la voie semblerait être libre pour Franck Kessie.

Franck Kessie toujours loin d'une prolongation au Milan AC ?