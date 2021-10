Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit-il se séparer de Mauro Icardi ?

Publié le 23 octobre 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors que les problèmes conjugaux de Mauro Icardi avec Wanda Nara ont animé l’actualité du PSG ces derniers jours, l’avenir de l’Argentin fait également parler. Selon vous, Leonardo doit-il se séparer de l’attaquant ?

Cette semaine, Mauro Icardi a davantage fait parler de lui pour ses problèmes conjugaux que pour ses prestations sportives. En effet, l’attaquant du PSG se retrouve au coeur d’une véritable telenovela depuis la sortie de Wanda Nara sur les réseaux sociaux, annonçant samedi dernier la fin de son histoire avec l’Argentin. Un feuilleton qui a directement impacté le club de la capitale puisque Mauro Icardi a été autorisé à rater l’entraînement le week-end dernier puis la rencontre face à Leipzig en Ligue des champions, mais cela pourrait encore aller plus loin dans ce dossier.

Icardi au PSG, stop ou encore ?

En effet, de nombreuses rumeurs ont circulé ces derniers jours concernant l’avenir de Mauro Icardi. La presse argentine a notamment assuré que l’attaquant du PSG avait songé à résilier son contrat actuel afin de faire pression sur Wanda Nara, femme mais également agente du joueur, tandis qu’un retour en Italie a été évoqué par des médias transalpins. Il faut dire que la Juventus et l’AC Milan seraient toujours intéressés par ses services, une situation qui pourrait finalement arranger Leonardo. En effet, malgré des débuts très satisfaisants, Mauro Icardi a peu à peu sombré à Paris et n’apparaît désormais plus comme un titulaire suite à l’arrivée de Lionel Messi. Cet été, son départ avait déjà été annoncé lorsque Leonardo cherchait à alléger la masse salariale du club. Ainsi, cet événement mouvementé avec Wanda Nara pourrait permettre au PSG de boucler un départ important, à moins que la direction ne décide de conserver son attaquant, qui se serait réconcilié avec son épouse.



