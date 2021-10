Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'énorme aveu de Valère Germain après son départ !

Publié le 25 octobre 2021 à 7h30 par La rédaction

Après avoir évolué quatre saisons sous les couleurs de l'OM, Valère Germain s'est engagé librement en faveur de Montpellier l'été dernier. L'attaquant français est revenu sur sa carrière marseillaise.

Il n'est jamais facile d'évoluer à la pointe de l'attaque de l'OM. Arrivé en 2017 sur la Canebière, après avoir remporté un titre de champion de France avec l'AS Monaco, Valère Germain a vécu quatre saisons mitigées à la pointe de l'attaque marseillaise. Après des premiers mois satisfaisants, le buteur a peu à peu perdu confiance. Finalement, après 159 matchs et 31 buts avec Marseille, Valère Germain a quitté librement l'OM lors du dernier mercato estival. Le joueur de 31 ans s'est ainsi engagé pour trois ans avec Montpellier.

«On le sait avant de signer et je ne regrette pas de l'avoir fait»