Mercato - OM : McCourt va dépenser une petite fortune l'été prochain !

Publié le 25 octobre 2021 à 5h00 par A.M.

Très actif cet été, l'OM pourrait être contraint de lever plusieurs options d'achat l'été prochain, poussant ainsi Frank McCourt à sortir le chéquier.

Cet été, l'Olympique de Marseille a réalisé un énorme mercato en attirant onze joueurs : Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, William Saliba, Luan Peres, Pol Lirola, Pedro Ruiz Delgado et Amine Harit. Dans cette liste, certains ont débarqué sous la forme d'un prêt avec une option d'achat. C'est le cas de Cengiz Under, Pau Lopez et Mattéo Guendouzi. Et cela pourrait bien coûter cher à l'OM en fin de saison.

Plusieurs options d'achat à lever ?