Mercato - OM : Valère Germain glisse un tacle à Jorge Sampaoli après son départ !

Publié le 24 octobre 2021 à 19h10 par A.M.

En fin de contrat à l'OM, Valère Germain a quitté le club phocéen pour rejoindre Montpellier, et il ne garde pas un excellent souvenir des quelques semaines passées sous les ordres de Jorge Sampaoli.

Alors que son contrat s'achevait en juin dernier, Valère Germain a quitté l'OM pour s'engager avec Montpellier. Il faut dire que l'ancien Monégasque a rapidement compris qu'il n'entrait pas dans les plans de Jorge Sampaoli. Arrivé en mars dernier sur le banc du club phocéen, l'Argentin n'a jamais utilisé Valère Germain en fin de saison. L'attaquant est resté neuf fois sur le banc et n'a même pas été convoqué pour les deux dernières journées. Par conséquent, le nouvel attaquant du MHSC ne garde pas un excellent souvenir de Jorge Sampaoli.

«On a vu d'entrée les joueurs avec lesquels il allait partir au combat»