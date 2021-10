Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Javier Pastore s’enflamme pour l’arrivée de Lionel Messi !

Publié le 25 octobre 2021 à 7h15 par H.G.

Alors que Leo Messi a rejoint le PSG cet été, Javier Pastore ne cache pas être ravi de voir son compatriote évoluer au sein du club de la capitale.

Arrivant au terme de son contrat en fin de saison dernière, Leo Messi a finalement quitté le FC Barcelone en août dernier dans la mesure où le club catalan n’avait pas les fonds financiers pour le prolonger. Le PSG a alors saisi l’occasion pour le recruter et lui a ainsi fait signer un contrat de deux ans assorti d’une troisième année en option. Et en ce dimanche de Classique entre le club parisien et l’OM, Javier Pastore s’est une nouvelle fois enflammé pour la venue de Leo Messi au PSG.

« C'est incroyable qu'il joue au PSG »