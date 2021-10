Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : PSG, Ronaldo... Cette énorme sortie sur le départ de Messi !

Publié le 24 octobre 2021 à 20h00 par A.D.

Libre de tout contrat le 1er juillet, Lionel Messi n'a pas pu prolonger avec le FC Barcelone. Alors qu'il s'est engagé en faveur du PSG, l'international argentin n'a pas disputé le Clasico entre le Real Madrid et le Barça ce dimanche après-midi, mais il foulera la pelouse de l'OM dans la soirée pour le Classique. Et selon Fernando Morientes, le Clasico n'a pas perdu de sa superbe avec le départ de Leo Messi.

Ce dimanche après-midi, Lionel Messi n'était pas sur la pelouse du Camp Nou pour le Clasico face au Real Madrid. En fin de contrat le 30 juin avec le Barça, La Pulga a signé au PSG cet été. Ainsi, il disputera le Classique face à l'OM au stade Vélodrome. Alors que Lionel Messi ne défend plus les couleurs du FC Barcelone, Fernando Morientes a estimé que le Clasico n'avait pas perdu en attractivité avec le départ de La Pulga .

«Lorsque CR7 est allé à la Juventus, le spectacle est resté le même»