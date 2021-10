Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Karim Benzema envoie un message fort sur sa signature !

Publié le 24 octobre 2021 à 17h00 par A.D.

Après avoir été éblouissant à l'OL, Karim Benzema s'est engagé au Real Madrid à seulement 21 ans. Aujourd'hui capitaine du club merengue, l'international français a fait passer un message très fort.

Formé à l'OL, Karim Benzema a éclaboussé de sa classe la Ligue 1 peu après ses débuts en professionnel. Ce qui n'a pas échappé au Real Madrid. En effet, le club merengue s'est attaqué à Karim Benzema à l'été 2009, alors qu'il n'avait que 21 ans. Et pour faire plier Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, la direction du Real Madrid a déboursé une somme proche de 35M€. A la Maison-Blanche depuis plus de 12 saisons, Karim Benzema est aujourd'hui le capitaine du club merengue. Interrogé par BeIN SPORTS avant le Clasico ce dimanche après-midi, l'international français s'est donc enflammé pour sa signature précoce au Real Madrid et son statut de capitaine.

«Si on m’avait dit à 21 ans qu’un jour je serai capitaine du Real Madrid…»