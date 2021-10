Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel a bien tenté de jouer un terrible tour à Paris !

Publié le 25 octobre 2021 à 4h45 par A.M.

Quelques mois après son départ du PSG, Thomas Tuchel a bien tenté de recruter Marquinhos comme le confirme le Brésilien.

Très apprécié par Thomas Tuchel, Marquinhos était l'un des cadres du technicien allemand qui a même fait de l'ancien défenseur de l'AS Roma son capitaine pour remplacer Thiago Silva. Et alors qu'il a rejoint Chelsea en janvier dernier, Thomas Tuchel a rapidement essayé de rapatrier Marquinhos comme le confirme l'international brésilien lui-même..

Marquinhos a recalé Chelsea