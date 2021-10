Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Chelsea, 100M€… Marquinhos répond à l'offre colossale de Tuchel !

Publié le 23 octobre 2021 à 23h10 par B.C.

Alors que son nom a été évoqué à Chelsea cet été suite à l’arrivée de Thomas Tuchel, Marquinhos ne s’imagine pas quitter le PSG.

Capitaine depuis le départ de Thiago Silva, Marquinhos se montre indispensable au PSG, et cela suscite logiquement quelques convoitises sur le marché des transferts. Cet été, la piste menant à Chelsea a notamment été évoquée pour le défenseur brésilien, ce qui n’a rien de surprenant puisque Thomas Tuchel a repris en main le club londonien en début d’année. L’ancien entraîneur du PSG aurait été disposé à lâcher plus de 100M€ pour récupérer Marquinhos. Cependant, les dirigeants parisiens n’imaginent pas le départ du capitaine parisien, un sentiment réciproque.

« Je ne pense qu’à Paris et qu’au PSG »