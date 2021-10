Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une énorme condition fixée pour l'arrivée de Raheem Sterling !

Publié le 24 octobre 2021 à 21h30 par La rédaction

Annoncé dans le viseur du FC Barcelone, Raheem Sterling pourrait envisager son avenir ailleurs qu'à Manchester City. Néanmoins, une arrivée de l'Anglais en Catalogne dépendrait surtout de la situation économique du club catalan.

Malgré la situation économique très délicate du FC Barcelone, Joan Laporta aurait toujours quelques projets pour renforcer l’effectif de Ronald Koeman. Après avoir assuré l’avenir de Pedri et d’Ansu Fati, le président du Barça travaillerait sur les arrivées de certains joueurs. De ce fait, Joan Laporta aurait placé le nom de Raheem Sterling sur sa liste. Disposant d’un contrat jusqu’en juin 2023 et n’étant plus considéré comme titulaire indiscutable, l’international anglais pourrait envisager son avenir ailleurs qu’à Manchester City. Mais une arrivée en Catalogne ne serait pas assurée pour autant.

« Cela dépend de la situation financière avec Barcelone cet été »