Mercato - OM : Sampaoli a permis de boucler un joli coup !

Publié le 25 octobre 2021 à 4h00 par A.M.

Prêté par Arsenal cet été, Mattéo Guendouzi a notamment été convaincu par Jorge Sampaoli comme l'explique Sylvain Ripoll.

Cet été, l'OM a réalisé un énorme recrutement avec l'arrivée de 11 nouveaux joueurs à savoir Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, William Saliba, Luan Peres, Pol Lirola, Pedro Ruiz Delgado et Amine Harit. Et si toutes les recrues se sont bien intégrées, Matteo Guendouzi fait particulièrement bonne impression depuis le début de saison. Et comme le révèle Sylvain Ripoll, sélectionneur des Espoirs, Jorge Sampaoli a une influence dans ce dossier.

Sampaoli a convaincu Guendouzi