Mercato - OM : Des regrets d’avoir signé à l’OM ? La réponse de Valère Germain !

Publié le 26 septembre 2021 à 1h15 par Th.B.

L’OM a témoigné du départ libre de tout contrat de Valère Germain à l’intersaison après que ce dernier ait passé quatre années à Marseille. Et bien que son importance ait pris un coup sur la fin, Germain ne regrette pas son aventure à l’OM.

Pourtant arrivé à l’été 2017 afin de permettre à l’OM de se battre pour mener à bien le Champions Project initié quelques mois plus tôt par l’ancien président Jacques-Henry Eyraud, Valère Germain ne s’est jamais réellement imposer en tant que numéro 9 indiscutable aux yeux des différents entraîneurs en poste à l’OM, que ce soit Rudi Garcia, André Villas-Boas et plus récemment Jorge Sampaoli. Libre de tout contrat et après quatre saisons passées à l’OM, Valère Germain a pris le chemin de l’Hérault en signant à Montpellier. Des regrets d’avoir signé à l’Olympique de Marseille ? Pas vraiment.

« Je ne regrette en rien d’avoir porté ces couleurs »