Mercato - OM : L’aveu de Valère Germain sur son passage à l’OM…

Publié le 25 septembre 2021 à 21h15 par Th.B.

Ancien joueur de l’OM, lui qui évolue depuis cet été à Montpellier, Valère Germain s’est livré sur son aventure aux sentiments mitigés à Marseille ces quatre dernières années.

Recruté à l’été 2017 dans la foulée de son sacre de champion de France avec l’AS Monaco, Valère Germain a signé des débuts de très bonne facture avec l’OM avant d’au fil des saisons voir son importance diminuer au sein du onze de départ. Avec André Villas-Boas, Germain a finalement dû se contenter de titularisations sur les ailes de l’attaque de l’OM. L’attaquant de pointe français a quitté libre de tout contrat l’Olympique de Marseille cet été pour signer à Montpellier où il a trouvé le chemin des filets ou il a inscrit son premier but dès sa première apparition avec le club héraultais avant d’inscrire un doublé face à Bordeaux mercredi. À l’occasion d’une interview avec le journaliste Olivier Tallaron, Valère Germain est revenu sur son aventure marseillaise.

Un sentiment «mitigé» pour Germain au sujet de son aventure à l’OM