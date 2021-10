Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça sent bon pour cette priorité de Sampaoli !

Publié le 15 octobre 2021 à 0h00 par A.C.

Très peu utilisé à l’Inter cette saison, Alexis Sanchez pourrait retrouver Jorge Sampaoli à l’Olympique de Marseille.

Si Bamba Dieng a surpris et que Arkadiusz Milik a finalement fait son retour, Jorge Sampaoli serait toujours à la recherche d’un attaquant supplémentaire. Le coach de l’Olympique de Marseille avait en effet laissé entendre à la fin du mercato estival, ne pas être totalement satisfait du recrutement de Pablo Longoria. Il voudrait donc miser sur l’un de ses anciens joueurs cet hiver, avec Alexis Sanchez. Ce dernier ne joue plus à l’Inter depuis l’arrivée de Simone Inzaghi et à 32 ans il pourrait se relancer à l’OM.

L’Inter fait tout pour se débarrasser d’Alexis Sanchez