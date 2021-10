Foot - PSG

PSG - Malaise : Messi, OM... Pierre Ménès «stupéfait» par un choix de Pochettino !

Publié le 25 octobre 2021 à 10h10 par A.M.

Toujours muet en Ligue 1, Lionel Messi peine à peser sur le jeu du PSG. Pour Pierre Ménès, Mauricio Pochettino en est le principal responsable.

Tout le monde l'attendait. Muet en Ligue 1 depuis son arrivée au PSG, Lionel Messi aurait pu débloquer son compteur au meilleur des moments, dans le Classique contre l'OM au Stade Vélodrome. Mais La Pulga n'a pas réussi à peser sur la rencontre qui s'est conclue sur un nul sans relief (0-0). Mais pour Pierre Ménès, le responsable n'est autre que Mauricio Pochettino qui utilise Lionel Messi dans une position d'ailier et qui se retrouve trop loin du but adverse.

«Je reste quand même stupéfait par la position de Messi sur le terrain»