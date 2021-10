Foot - PSG

PSG : Ronaldo, Benzema... L'énorme sortie de Di Maria sur Mbappé, Messi et Neymar !

Publié le 24 octobre 2021 à 16h45 par H.G.

Alors que le PSG dispose cette saison d’un très bel effectif sur le papier, Angel Di Maria estime que celui-ci ressemble à celui du Real Madrid en 2014.

L’objectif du PSG est une nouvelle fois très clair cette saison : tout gagner, que ce soit la Ligue 1, la Coupe de France et bien évidemment la Ligue des champions. Pour y parvenir, le club parisien a recruté massivement au cours de la dernière fenêtre estivale des transferts, avec l’arrivée de Leo Messi qui reste comme le coup le plus retentissant. Et de son côté, Angel Di Maria estime que l’effectif actuel du PSG présente des similitudes avec celui qu’il a connu dans le Real Madrid victorieux de la Ligue des champions en 2013/2014. En effet, alors que le PSG s'appuie sur un trio composé de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi, le club merengue pouvait compter à l'époque sur la fameuse BBC de Karim Benzema, Gareth Bale et Cristiano Ronaldo.

« Le meilleur nous attend »