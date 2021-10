Foot - PSG

PSG : Avant le Classique, Mbappé reçoit un vibrant hommage... à l'OM !

Publié le 24 octobre 2021 à 11h45 par La rédaction

Devenu incontournable dans le monde du football, Kylian Mbappé a connu une progression fulgurante depuis son arrivée au PSG. À l'approche du Classique, Amine Harit a rendu un bel hommage à son ancien coéquipier en équipe de France Espoirs.

Depuis son arrivée au PSG, Kylian Mbappé a connu une progression impressionnante. Véritable révélation avec l’AS Monaco, l’international tricolore a confirmé son énorme potentiel avec le club de la capitale. Etant aujourd’hui l’un des éléments les plus importants de l’effectif de Mauricio Pochettino, Kylian Mbappé fait partie de ces joueurs capables de changer entièrement le cours d’un match à lui tout seul au point d'être courtisé par les plus grandes formations d'Europe comme le Real Madrid. À l’approche du Classique contre l’OM ce dimanche, l’attaquant de 22 ans a d’ailleurs reçu un vibrant hommage de l’un de ses futurs adversaires.

«Personne ne pensait qu’il allait devenir une star interplanétaire comme il l’est aujourd’hui»