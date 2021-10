Foot - PSG

PSG/OM : Mauricio Pochettino envoie des messages forts avant le Classique !

Publié le 23 octobre 2021 à 14h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 23 octobre 2021 à 14h40

Alors que le Paris Saint-Germain se déplacera au Stade Vélodrome pour y affronter l’OM ce dimanche soir, Mauricio Pochettino a confié sa hâte de disputer ce choc.

Ce dimanche, le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille s’affronteront sur la pelouse du Stade Vélodrome pour le premier Classique de la saison comptant pour la onzième journée de Ligue 1. Et présent en conférence de presse ce vendredi, Jorge Sampaoli a tenu à prévenir le PSG : malgré sa supériorité sur le papier, lui et ses hommes ne comptent pas laisser le club francilien dicter sa loi après dix ans d’invincibilité des Parisiens au Vélodrome. « Je ne peux pas considérer que le titre est aujourd'hui pour le PSG. C'est vrai qu'ils montre une régularité, avec une équipe taillée pour. Mais beaucoup de choses nous permettent de penser qu'on peut aussi faire quelque chose contre eux. Il faut savoir profiter des opportunités qu'on aura dans ce match aussi. On a cet espoir, comme les supporters », a lâché l’entraîneur marseillais à la presse.

« Il est indispensable de gagner »