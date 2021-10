Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino se fait clairement interpeller !

Publié le 23 octobre 2021 à 5h00 par A.M.

Malgré les excellents résultats du PSG depuis le début de saison, le fond de jeu pratiqué par l'équipe parisienne inquiète. A tel point que Jérôme Rothen réclame rapidement du changement.

Le début de saison du PSG est assez paradoxal. D'un point de vue comptable, difficile de faire mieux. En effet, les Parisiens n'ont concédé qu'une défaite en Ligue 1, à Rennes (0-2), pour 9 victoires ce qui leur permet de compter déjà 9 points d'avance sur Lens, deuxième. En Ligue des Champions aussi le PSG enchaine les résultats probants avec deux victoires et un nul pour une première place de son groupe. Et pourtant, collectivement, l'équipe parisienne inquiète et Mauricio Pochettino est critiqué pour le manque de lisibilité concernant sa tactique comme le souligne Jérôme Rothen qui attend une réaction.

«Il faut juste que Pochettino se remette en question»