PSG : Pierre Ménès donne un pronostic surprenant face à l’OM…

Publié le 23 octobre 2021 à 3h30 par La rédaction

Alors que l’OM recevra le PSG dimanche soir à l’occasion du grand Classique, Pierre Ménès estime que la formation de Jorge Sampaoli a largement de quoi réussir un coup face à celle de Maurcio Pochettino.

Interrogé vendredi en conférence de presse avant le grand choc face au PSG, Jorge Sampaoli s’est montré très confiant sur le potentiel de son équipe, et l’entraîneur argentin de l’OM pense même pouvoir faire un coup face à son rival : « Je ne peux pas considérer que le titre est aujourd'hui pour le PSG. C'est vrai qu'ils montre une régularité, avec une équipe taillée pour. Mais beaucoup de choses nous permettent de penser qu'on peut aussi faire quelque chose contre eux. Il faut savoir profiter des opportunités qu'on aura dans ce match aussi. On a cet espoir, comme les supporters », a lâché Sampaoli. Et Pierre Ménès semble également optimiste pour l’OM avant ce Classique.

« Le PSG est tellement peu convaincant… »