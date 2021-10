Foot - OM

OM : Sampaoli prépare un gros coup face au PSG !

Publié le 22 octobre 2021 à 14h38 par La rédaction mis à jour le 22 octobre 2021 à 14h45

Alors que l’OM recevra le PSG dimanche soir en championnat, Jorge Sampaoli estime être en mesure de dominer le club de la capitale.