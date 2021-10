Foot - OM

OM - Malaise : La rupture se précise de jour en jour avec Mandanda ?

Publié le 18 octobre 2021 à 12h30 par G.d.S.S.

Totalement mis de côté par Jorge Sampaoli à l’OM alors que Pau Lopez enchaine les bonnes prestations, Steve Mandanda est en train de tomber dans l’oubli. Et difficile de l’imaginer remonter la pente dans les mois à venir…

Une nouvelle fois performant dimanche soir avec l’OM face au FC Lorient (4-1), Pau Lopez est assurément l’une des bonnes pioches du mercato estival de Pablo Longoria. Le gardien espagnol, arrivé de l’AS Rome sous la forme d’un prêt avec une option d’achat de 12M€, enchaine les titularisations sous les ordres de Jorge Sampaoli depuis plusieurs semaines, et l’entraîneur de l’OM semble d’ailleurs ravi de son portier comme il l’a indiqué dimanche en conférence de presse d’après-match : « Pau a fait un très bon match, on est très content de lui, aussi bien de manière offensive et défensive. C’est aussi pour ça qu’on l’a recruté, pour ce type de match. C'est pourquoi il faut le valoriser, il a été très bien à un moment où l'équipe en avait besoin. J'espère qu'il va maintenir ce niveau », a lâché Sampaoli. Mais le bonheur de Pau Lopez fait le malheur d’une grande figure de l’OM…

Quel avenir pour Mandanda ?

Steve Mandanda, gardien emblématique de l’OM depuis près de 15 ans, doit donc désormais se contenter d’un rôle de doublure de luxe derrière Pau Lopez. Une situation inédite pour l’ancien Havrais, qui semblait pourtant serein en août dernier lorsqu’il s’agissait d’évoquer l’arrivée de son concurrent espagnol à l’OM : « Pau est arrivé, c'est quelque chose de normal. A partir du moment où Pelé n'était plus sous contrat, il fallait prendre un gardien. J'ai eu une conversation avec Pablo Longoria bien avant tout ça, je savais que quelqu'un allait arriver. C'est aussi le football, les postes doivent être doublés. Il faut que l'équipe soit performante, c'est juste logique et naturel. La concurrence, ça a toujours été ainsi. Il faut mérite de jouer, de porter ce maillot. Si on ne l'est pas, on ne joue pas », indiquait à l’époque Mandanda. Pourtant, l’ancien joueur de l’AS Rome est en train de pousser l’international français vers la sortie puisqu’il parait désormais improbable d’imaginer un changement de la hiérarchie chez les gardiens à l’OM, surtout en écoutant le discours de Sampaoli. Mais Mandanda a encore du soutien en interne.

