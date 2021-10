Foot - OM

OM : Daniel Riolo lance un petit avertissement à Sampaoli !

Publié le 19 octobre 2021 à 3h15 par G.d.S.S.

Alors que l’OM a facilement dominé le FC Lorient dimanche soir en championnat, Daniel Riolo a décrypté la tactique mise en place par Jorge Sampaoli.

En place depuis le mois de février dernier sur le banc de l’OM, Jorge Sampaoli réussi à installer au fil des mois son football offensif et spectaculaire au sein du club phocéen. Une philosophie qui s’est encore vérifiée dimanche soir lors de la victoire de l’OM face à Lorient (4-1), et qui n’a pas manqué de faire réagir les observateurs.

« Il pourrait être un brin plus pragmatique »