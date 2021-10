Foot - PSG

PSG - Malaise : Thierry Henry analyse le problème de Lionel Messi !

Publié le 25 octobre 2021 à 12h15 par G.d.S.S.

Ancien coéquipier de Lionel Messi au FC Barcelone, Thierry Henry ne comprend pas l’utilisation de l’attaquant argentin dans le système actuel du PSG et le fait savoir.

Entre 2007 et 2010, Thierry Henry a porté les couleurs du FC Barcelone et a donc côtoyé durant ces trois années un certain Lionel Messi en Catalogne. L’ancien attaquant français connait donc relativement bien les qualités de la nouvelle star du PSG, et au micro d’ Amazon Prime dimanche soir après le match nul face à l’OM (0-0), Henry a indirectement pointé du doigt Mauricio Pochettino sur son utilisation de Messi.

« Je ne comprends pas, je le vois isolé là-bas… »