PSG - Malaise : La sortie très inquiétante de Daniel Riolo sur Sergio Ramos…

Publié le 27 octobre 2021 à 14h15 par B.C.

Alors que l’indisponibilité de Sergio Ramos ne cesse de se prolonger, Daniel Riolo ne mâche pas ses mots au moment d’évoquer l’arrivée de l’Espagnol au PSG.

Au fil des semaines, l’absence de Sergio Ramos interroge et inquiète. Le défenseur espagnol n’a toujours pas disputé de rencontre avec le PSG depuis son arrivée cet été et sera une nouvelle fois forfait pour la réception du LOSC samedi. Le club a annoncé lors de son dernier point médical que l’évolution du programme de reprise du défenseur de 35 ans évoluait pourtant « très correctement » et que la reprise en continu avec le groupe de Mauricio Pochettino pourra être envisagée dans le courant de la semaine prochaine. Néanmoins, on se montre beaucoup plus inquiet en Espagne, un sentiment partagé par Daniel Riolo, qui pointe du doigt la stratégie du PSG dans ce recrutement.

« Je pense qu’on nous prend pour des cons depuis pas mal de semaines »