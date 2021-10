Foot - PSG

PSG - Malaise : La terrible annonce de la presse espagnole sur Sergio Ramos !

Publié le 27 octobre 2021 à 9h15 par B.C.

Alors que Sergio Ramos sera de nouveau forfait pour la réception du LOSC ce week-end, le PSG a indiqué lors de son dernier point médical que l’évolution du programme de reprise de l’international espagnol évoluait très correctement. Cependant, l’état du défenseur serait plus préoccupant.

Arrivant à la fin de son contrat avec le Real Madrid, Sergio Ramos a pris la direction du PSG lors du dernier mercato estival. Un énorme pari réalisé par le club de la capitale compte tenu des absences répétées du défenseur espagnol en cette année 2021 à cause de plusieurs blessures. Pour l’heure, ce choix n’est pas payant puisque Sergio Ramos n’a toujours pas réalisé ses débuts avec le PSG. Dans son dernier point médical, le club de la capitale a annoncé ce mardi que l’évolution du programme de reprise du défenseur de 35 ans évoluait très correctement et que la reprise en continu avec le groupe de Mauricio Pochettino pourra être envisagée dans le courant de la semaine prochaine. Un optimisme loin d’être partagé par la presse espagnole.

« La reprise ne se passe pas bien : l'inquiétude est à son comble »