PSG : Mbappé, Verratti... Neymar s'enflamme pour les deux stars du PSG !

Publié le 27 octobre 2021 à 0h45 par D.M.

Neymar a cité les deux joueurs qui l'ont impressionné au PSG. Le Brésilien a évoqué le nom de Kylian Mbappé, mais aussi de Marco Verratti.

Le PSG ne manque pas de stars. Alors qu’il pouvait déjà compter sur Neymar, Angel di Maria ou encore Kylian Mbappé la saison dernière, le club parisien est parvenu à attirer Lionel Messi, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma ou encore Sergio Ramos lors du dernier mercato estival. Présent au PSG depuis 2017, Neymar a indiqué l’identité des deux joueurs les plus impressionnants de l’effectif.

« Les joueurs les plus impressionnants ? Kylian Mbappé et Marco Verratti »